Prigozhin, la trappola mortale: "La bomba messa nella cambusa"

Una indiscrezione sulla morte di Prigozhin potrebbe svelare la trappola mortale preparata dal Cremlino proprio per l'ex leader della Wagner. A rivelarla è il canale russo di Telgram, Cheka Ogpu, sulla base di alcune analisi e informazioni raccolte da diversi esperti di incidenti aerei. L'ipotesi è che una bomba sia stata posizionata nella cambusa, quella parte della cabina che si trova esattamente tra i due motori e poco prima della coda. Un tranello vero e proprio quello organizzato alle spalle di Prighozin. A quanto pare con la scusa di dover sostituire "l'unità di refrigerazione" ma anche il freno del carrello, alcuni uomini avrebbero piazzato a bordo la bomba. "Va sostituito, ci pensiamo noi", la frase che avrebbe rpeceduto le operazioni a bordo.

E qui emerge una figura piuttosto chiara. Sergey Kitrash, ingegnere della Mnt Aero proprietaria del velivolo legata alla Wagner, che era presente alle riparazioni delle ultime ore segnalate anche in un messaggio alla famiglia dalla hostess, Kristina Raspopova. Sarebbe dunque lui l'uomo del giallo della morte di Prigozhin. Di certo sarebbe stato lui a coordinare gli interventi a bordo dell'aereo poche ore prima del decollo. Ma su queste circostanze a quanto pare Mosca non vuole indagare. Con il test del Dna che ha confermato la morte di Prigozhin per il Cremlino la facceda è chiusa. In realtà però ci sono ancora tantissimi punti da chiarire che molto probabilmente resteranno avvolti dal mistero.