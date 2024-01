Chiara Ferragni, Amadeus: "Un caso che lascia l'amaro in bocca"

07 gennaio 2024 a

Amadeus in una lunga intervista su Repubblica parla del suo momento professionale con il quinto Sanremo alle porte: "La politica deve stare lontana da Sanremo. Il festival è il più grande appuntamento musicale del Paese e chiunque lo fa, deve farlo in assoluta indipendenza. Dichiaro per chi faccio il tifo, non ho mai dichiarato per chi voto. Se sono stato attaccato da destra e da sinistra vuol dire che sono una persona libera. Mai fatto nella vita, non comincio a farlo a 61 anni". L’avvicinamento al Festival, dice, "non lo vivo con ansia, ma con entusiasmo. Mi affascina la costruzione del festival, è come costruire una casa: quando capisci che sta finendo non vedi l’ora di aprirla e mostrarla. Da buona Vergine ho tutto sotto controllo".

Sanremo senza polemiche? "No, non può esistere. Me lo disse Pippo Baudo durante un famoso pranzo in cui mi diede preziosi consigli che mi aprirono gli occhi: ’Ricordati che le polemiche faranno parte di Sanremo, se non ci saranno, non sarà festival’". Poi lo stesso Amadeus dice la sua sul caso Chiara Ferragni, l'influencer è stata infatti sua compagna di viaggio in una di queste ultime edizioni: "Provo dispiacere per chi vive questa situazione. Chiara è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa. Trapattoni diceva: ’Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti: non puoi permetterti di fare nessun errore".