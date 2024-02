Malesia, giura Ibrahim Iskander: chi è il sultano da 6 milioni di dollari

Lavinia Orefici 02 febbraio 2024 a

Un re eletto deve suonare strano alle cancellerie occidentali, dove i monarchi salgono al trono secondo una rigorosa linea di successione ereditaria. In Malesia no. Il 31 gennaio ha giurato un nuovo sovrano, il sultano Ibrahim Iskandar, che è diventato il 17esimo re del paese. Oltre a venire eletto, il re della Malesia rappresenta un’eccezione sotto diversi punti di vista: è in carica per cinque anni e a sedere sul trono sono a rotazione nove famiglie reali differenti. Un sistema in atto dal 1957, da quando il paese ha ottenuto l’indipendenza da Londra e che rappresenta un unicum al mondo. Il re è lo Yang di-Pertuan Agong e l’attuale è il sultano di Johor, uno dei nove regni della Malesia, dove gode di una popolarità all’80%. Succeduto al trono alla morte del padre nel 2010 è stato eletto come Capo di Stato dalla conferenza dei governanti il 28 ottobre 2023. Ibrahim Iskandar, 65 anni, di origine inglese per parte di madre, ha un patrimonio personale di sei miliardi di dollari. Non solo, tra le sue disponibilità spicca quella dell’esercito personale. Un privilegio che lo rende l’unico sultano dei regni malesiani a possedere delle proprie forze armate.



Nell’elenco delle proprietà si contano anche grandi investimenti a Singapore, un Boeing 737 color blu e oro e una collezione di auto con oltre 300 modelli. Sono i motori la grande passione del nuovo sovrano, soprattutto quella per le due ruote, tanto da fargli guadagnare il nome di re delle moto. La moglie, Raja Zarit, è soprannominata la regina di cuori. Nata nella famiglia reale Perak, è stato il suo impegno nel sociale a segnare la sua vita a Palazzo. Sposati dal 1982 le strade del re e della regina si sono incrociate in Gran Bretagna, dove entrambi hanno completato parte del percorso scolastico. Laureata alla prestigiosa università di Oxford, Raja parla cinque lingue, tra cui il francese e l’italiano e nel suo curriculum si conta anche una carriera da giornalista e scrittrice. È autrice di quattro libri per bambini e la passione per la lettura l’ha avvicinata a un’altra regina, Camilla. Durante una visita in Malesia nel 2017 la moglie di re Carlo, fondatrice del club del libro “The Queen’s Reading Room”, ha visitato insieme con la regina Raja la International School Park City di Kuala Lumpur.



Con una popolazione di 33 milioni di abitazioni la Malesia è una monarchia costituzionale e il ruolo del monarca è soprattutto di rappresentanza, anche se negli ultimi anni, l’anziano sovrano è dovuto intervenire in modo decisivo tre volte vista l’instabilità politica del paese. In un’intervista con il Singapore Straits Times il sultano di Johor ha fatto sapere che non intende essere un re fantoccio e si impegnerà nei prossimi cinque anni per unire il paese e combattere la corruzione. L’immagine glamour e contemporanea del paese è nelle mani dei giovani royals, star dei social che spopolano in patria e all’estero. Nella classifica di Tatler, il giornale dell’aristocrazia per eccellenza, i reali della Malesia sono una presenza fissa tra le monarchie asiatiche da tenere d’occhio.

Dopo il matrimonio del principe Mateen del Brunei è il 30enne principe di Johor, Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim, lo scapolo d’oro del Borneo. Anche se lontano dal trono, la sua popolarità è altissima e dall’aviazione alle corse automobilistiche non c’è sport in cui non brilli la stella del figlio del re. Ma sono il primogenito del sultano Ibrahim Iskandar, il principe ereditario Tunk Ismail Idris e la moglie a tenere banco sui giornali. Lei, Khaleeda Bustamam, con un milione di follower su Instagram è la superstar della famiglia reale ed è soprannominata la Kate Middleton della Malesia. Come altre principesse anche Khaleeda Bustamam ha frequentato le scuole nel Regno Unito, prima di ritornare a Kuala Lumpur e incrociare il suo destino. Con il principe fu un colpo di fulmine seguito da un matrimonio privato nel 2014 e la nascita di quattro figli. L’entusiasmo per l’arrivo del nuovo re non finisce qui. Dopo il giuramento, la Malesia si prepara per l’incoronazione del sultano di Johor.