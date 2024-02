Nato, l'avvertimento di Stoltenberg: "Ciò che accaduto in Ucraina può accadere a Taiwan"

15 febbraio 2024 a

a

a

"Quel che avviene in Ucraina, può succedere domani a Taiwan". Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg non ha dubbi: c'è un filo diretto tra i destini dei due Paesi E le timidezze che alcuni governi occidentali iniziano a mostrare nel sostegno a Kiev accrescono il senso di allarme. Nella conferenza stampa al termine della riunione dei ministri della Difesa dei Paesi alleati Stoltebberg ha tracciato scenari preoccupanti. "Se il presidente Putin vince in Ucraina, sarà una sfida per noi e invierà il messaggio ai leader autoritari, non solo Putin, ma anche il presidente Xi, che quando si usa la forza si ottiene quel che si vuole", ha detto il segretario generale della Nato ribadendo: "Quello che oggi avviene in Ucraina, può succedere a Taiwan domani. Quindi riguarda la sicurezza nostra e degli Usa. E per questa ragione mi aspetto che la maggioranza al Congresso Usa in un modo o un altro si rifletta nella decisione".



L"Mi aspetto che il Congresso Usa concordi il pacchetto di aiuto all’Ucraina perchè c’è una larga maggioranza al Congresso a favore del sostegno all’Ucraina", ha aggiunto Stoltenberg che però tiene a sottolineare che "non possiamo mai dare la pace per scontata ma non si vede una minaccia militare imminente contro l'Alleanza". "La Nato", ha concluso il segretario generale della Nato, "continua a garantire che non ci sia spazio per errori di calcolo da parte di Mosca riguardo alla nostra prontezza nella protezione di tutti".