Sokolov, arrestato il direttore di "Novaya Gazeta": l'ultima vittima di Putin

È stato arrestato a Mosca Sergey Sokolov, direttore di Novaya Gazeta, la testata indipendente russa messa al bando dal presidente Vladimir Putin. Lo rivela lo stesso giornale, che spiega come Sokolov sia stato condotto in un commissariato di polizia con l'accusa di "discredito" delle forze armate. Il giornalista, che non si sa dove sia detenuto, era diventato ufficialmente direttore di Novaya Gazeta nel settembre del 2023, dopo le dimissioni del Premio Nobel per la pace Dmitry Muratov, che era stato definito "agente straniero" dalle autorità russe.

Inoltre, mentre gran parte del personale di Novaya Gazeta ha lasciato la Russia nel marzo 2022 per fondare Novaya Gazeta Europe in Lettonia, Sokolov ha continuato a lavorare per la testata in Russia. Questo arresto da parte della polizia russa arriva alla vigilia del funerale di Alexei Navalny, il dissidente politico morto il 16 febbraio scorso nella colonia penale in cui era detenuto. Un decesso per cui gran parte del mondo occidentale individua come colpevole Putin. A sostenere che sia stato lo zar il mandante dell'uccisione di Alexei anche la moglie e la mamma dell'oppositore, Yulia e Lyudmila Navalnaya.

Nei giorni scorsi, era stato arrestato, sempre a Mosca, anche uno degli avvocati di Navalny, Vasily Dubkov, con l'accusa di disturbo dell'ordine pubblico. Si tratta del legale che aveva accompagnato la madre del dissidente nel capoluogo della provincia di Yamal Nenets Salekhard per chiedere la restituzione della salma. Poco dopo l'arresto, però, è stato rilasciato dalla centrale di polizia in cui è stato trattenuto, come reso noto da lui stesso.