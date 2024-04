Beve un caffè alla macchinetta: finisce in terapia intensiva, bevanda contaminata

25 aprile 2024 a

a

a

Un grave episodio. Non si può definire in altro modo quanto accaduto a una ragazza di 21 anni che è finita in terapia intensiva a causa diuna gravissima reazione allegrica dopo aver bevuto solo un caffè. A quanto pare la bevanda o il bicchiere da cui ha bevuto sarebbe stato contaminato da insetti. L'acquisto del caffè è avvenuto in un distributore automatico all'aeroporto di Son San Joan a Palma di Maiorca.

Immediatamente tutto è stato denunciato alla polizia spagnola che adesso indaga per reato con la salute pubblica e anche per lesioni colpose. La ragazza, una dipendente di una compagnia aerea, ha deciso di concedersi un caffè insieme ai colleghi.

Appena ha preso il bicchiere tra le mani e ha buttato giù qualche sorso, la ragazza ha sentito immediatamente in bocca uno strano sapore. E di fatto in pochi secondi si è resa conto che nel bicchiere c'erano diversi insetti. Qualche istante dopo è stata colta da uno choc anafilattico.In pochi secondi il suo viso ha cominciato a gonfiarsi. È stata immediatamente curata dai servizi sanitari dell'aeroporto che le hanno somministrato adrenalina e altri farmaci per stabilizzarla. Poi il trasferimento in ospedale in terapia intesiva. Dopo una notte di ricovero la ragazza si è ripresa e di questa storia è rimasta solo la paura. Ma di certo la storia non finsice qui. L'azienda che gestisce i distributori dovrà dare parecchie spiegazioni.