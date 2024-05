Università in rivolta? A pagare sono gruppi con legami nell'eversione

10 maggio 2024 a

Nelle ultime settimane, in decine di università americane, gruppi di studenti, docenti e agitatori di professione hanno occupato aule e interrotto l’attività accademica per esprimere il loro sostegno all’organizzazione terroristica Hamas e intimidire gli studenti ebrei e filo-israeliani. Le proteste hanno spesso assunto la forma di accampamenti in luoghi centrali delle università, che hanno impedito agli studenti di confessione ebraica di accedere alle lezioni e ad altre strutture. «Quello a cui stiamo assistendo non è una risposta emotiva casuale, ma il frutto di vent’anni di lavoro e preparazione da parte di diversi gruppi anti-israeliani e pro-terrorismo», ha dichiarato a Jewish News Syndicate Gerald Steinberg, responsabile dell’Ong Ngo Monitor, con sede a Gerusalemme. (...)



