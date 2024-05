Scorpion, arrestato il re dei trafficanti di esseri umani: chi è e quanti migranti ha fatto entrare in Europa

13 maggio 2024 a

Una vita in fuga. Ricercato da mezzo mondo per i suoi crimini. L'uomo da cui passavano i migranti di tutta Europa. Ma questa volta, dopo essere sfuggito alla giustizia per anni, Barzan Majeed alias "Scorpion" è stato catturata. Il più grande trafficante di esseri umani del continente è finito in manette. Ad annunciarlo sono state le forze di sicurezza curde dopo una meticolosa operazione che ha visto il coinvolgimento delle forze di sicurezza, dell’intelligence e dell’Interpol.

Scorpion era stato recentemente intervistato dalla Bbc in un centro commerciale in Iraq. Il trafficante aveva raccontato che tra il 2016 e 2019 era stato fra le due persone a capo delle operazioni in Francia e Belgio, ammettendo di aver gestito anche milioni di dollari: "Ho fatto quel genere di cose. Soldi, posizione, passeggeri, contrabbandieri… Ero in mezzo a queste cose".

Lui e il suo gruppo criminale hanno controllato per anni il traffico di uomini attraverso la Manica. Lo stesso criminale non è sicuro del numero esatto di persone che ha fatto arrivare in Europa: "Forse un migliaio, forse 10.000. Non lo so, non li ho contati". Arrivato a 20 anni in Inghilterra, ha vissuto clandestinamente nel Paese per anni, finendo in prigione per armi e droga. Espulso nel 2015, ha ereditato l'attività di contrabbando dal fratello maggiore detenuto in Belgio.