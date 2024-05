Sanchez, Milei lo insulta? Lui ritira l'ambasciatrice dall'Argentina

21 maggio 2024 a

Il governo spagnolo ritira "definitivamente" l’ambasciatrice Maria Jesus Alonso dall’Argentina: una decisione drastica dopo lo scontro a distanza tra il premier Pedro Sanchez e il presidente argentino Javier Milei. Ad annunciarlo è stato il ministero degli Esteri di Madrid. Le ostilità tra i due Paesi sono nate dopo che il leader di Buenos Aires, in visita in Spagna per partecipare all’evento organizzato dal partito di estrema destra Vox, ha definito Sanchez "squallido" e sua moglie Begona Gomez "corrotta".

Il capo della diplomazia spagnola, José Manuel Albares, aveva consultato l'ambasciatore argentino in Spagna, Roberto Bosh, per esigere formalmente le "scuse pubbliche" di Milei. Scuse che però non sono mai arrivate. Per questo già ieri, lunedì 20 maggio, Albares aveva annunciato delle "conseguenze". Lo stesso Sanchez, tra l'altro, aveva reclamato delle scuse ufficiali direttamente a Milei, "una rettifica pubblica": "Fra governi gli affetti sono liberi, ma il rispetto è irrinunciabile", aveva detto il premier spagnolo, annunciando poi una risposta "all'altezza della dignità della democrazia spagnola".

Alla fine, la rettifica non solo non c'è stata, ma Milei, in un'intervista rilasciata ieri sera alla tv argentina Todo Noticias, ha rilanciato assicurando che non chiederà scusa "da nessun punto di vista" a Sanchez, ritenendo al contrario di essere lui "l'aggredito". "Non chiederò scusa in nessun caso, se sono stato io l'aggredito - ha detto -. Oggi in tutto il mondo si parla dei casi di corruzione della moglie per traffico di influenze e hanno anche fatto pressione sul giudice, lui è coinvolto...".