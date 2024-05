Donald Trump, processo Stormy Daniels: "Colpevole per tutti i 34 capi di imputazione", rischia 4 anni

30 maggio 2024 a

Una bomba in vista delle elezioni presidenziali Usa di novembre: Donald Trump è stato riconosciuto colpevole di tutti i 34 capi di imputazione per il pagamento in nero alla pornostar Stormy Daniels. I dodici giurati dopo due giorni di camera di consiglio hanno raggiunto l'unanimità. L'ex presidente era accusato di avere falsificato la contabilità della Trump Organization per nascondere, alla voce "spese legali" il pagamento di 130mila dollari alla Daniels.

Il pagamento venne effettuato attraverso il suo ex avvocato e 'fixer' Michael Cohen per comprare, alla vigilia delle elezioni 2016, il silenzio della Daniels riguardo una passata relazione sessuale con il tycoon, avvenuta nel 2006. L'ex presidente rischia fino a 4 anni di carcere. E' la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un ex presidente viene condannato in un processo penale

Donald Trump è rimasto impassibile alla lettura dello storico verdetto di colpevolezza a suo carico nel caso dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. Quando poi il giudice Juan Merchan ha chiesto ufficialmente alla giuria se quello fosse il verdetto, il tycoon li ha guardati aggrottando le sopracciglia. L'udienza in cui si stabilirà l'entità della condanna sara' l'11 luglio.

Trump ha definito il processo contro di lui una "vergogna" e un "processo truccato". Successivamente ha aggiunto che "il vero verdetto sarà quello del popolo, il prossimo 5 novembre", giorno del voto negli Usa in cui sfiderà Joe Biden.