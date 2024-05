Germania, attacco con coltello a un raduno di estrema destra: chi è rimasto ferito

Attacco con coltello a un raduno dell’attivista di estrema destra e anti-islam Michael Stürzenberger, in passato portavoce della Csu di Monaco, sulla piazza del mercato a Mannheim, città sudoccidentale della Germania. Un uomo ha ferito diverse persone presenti a quell'incontro. Tra i feriti anche un poliziotto, che sarebbe stato pugnalato alla schiena dopo essere intervenuto per fermare l'aggressore. Che, alla fine, stando a quanto trapelato, sarebbe stato neutralizzato.

L'uomo, probabilmente un antislamista che già in passato era stato tenuto sotto controllo dai servizi segreti tedeschi, avrebbe prima spinto a terra una persona iniziando a pugnalarla. A quel punto alcuni dei presenti sarebbero intervenuti per cercare di fermare l'aggressione, senza però riuscirci. Tra questi un poliziotto, ferito prima che altri agenti aprissero il fuoco contro l'assalitore.

Tra i feriti dell'aggressione ci sarebbe anche Stürzenberger, autore di un blog anti-islam e noto in tutta la Germania grazie a una petizione popolare contro la costruzione di una moschea a Monaco, ma la polizia non ha ancora confermato. L'assalto è avvenuto questa mattina, quando Stürzenberger ha preso parte a una manifestazione del movimento cittadino Pax Europa. Secondo la polizia, l'aggressione è avvenuta intorno alle 11:35. La situazione sarebbe rientrata solo dopo che un agente ha aperto il fuoco contro l’aggressore, come riportato dalla Bild. Intanto, nessuna informazione sarebbe stata ancora comunicata dalla polizia in merito alle condizioni dei feriti.

BREAKING:



Islamist terror attack in Germany



The conservative politician and anti-Islam activist Michael Stürzenberger was stabbed during a public meeting in Mannheim.



A police officers was also stabbed in the neck.



The attacker was liquidated by the police pic.twitter.com/o2lXeIAEZX