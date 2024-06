Russia-Ucraina, decollano i jet polacchi e dei Paesi alleati: operazione nella notte

01 giugno 2024 a

Con il via libera da parte di Usa, Gb, Germania e Francia e di altri stati europei all'uso delle armi inviate a Kiev per colpire il territorio russo, la guerra in Ucraina entra inevitabilmente in una nuova fase. Tutto è pronto per sferrare attacchi oltre i confini della Russia. E la lista degli obiettivi è presto detta: la mappa che teneva in mano Macron nell'incontro con il cancelliere tedesco Scholz è il punto di arrivo delle operazioni militari, o comunque si avvicina moltissimo a quello che potrebbe accadere.

Come riporta il Corriere la lista degli obiettivi è piuttosto lunga: Belgorod, i radar di Krasnodar e i nuovi hangar di Marinovka; il nodo militare di Rostov, le basi di Voronetsk, le piste aeree, i depositi di carburante, le caserme di Millerovo, Brjansk, Sudzha, Novye Yurkovichi, Troebortnoe. Insomma, tutti obiettivi sensibili che potrebbero diventare spine nel fianco di Mosca. Intanto aerei da guerra polacchi e dei Paesi alleati sono stati schierati in missione di pattugliamento durante gli attacchi missilistici russi contro l’Ucraina avvenuti questa notte.

Lo riferisce il comando operativo delle forze armate polacche, stando a quanto riporta Ukrinform. "Avvertiamo che sono coinvolti aerei polacchi e alleati, il che potrebbe causare rumore, soprattutto nella parte sud-orientale del paese", si legge in una nota. Il Comando ha inoltre sottolineato che "sono stati attivati tutti i protocolli necessari per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco". Come riportato in precedenza da Ukrinform, la Russia ha schierato sei bombardieri Tu-95MS per lanciare missili contro l’Ucraina nelle prime ore di sabato 1 giugno.