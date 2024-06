Kate Middleton "sul balcone, oppure...": ritorno in pubblico, l'ultimo dubbio

15 giugno 2024 a

Re Carlo "è felicissimo che la principessa sia in grado di partecipare" al Trooping The Colour, la parata annuale organizzata per il suo compleanno, in programma oggi, sabato 15 giugno. Ad annunciare la notizia è stata la stessa Kate Middleton, che ieri è tornata a parlare ai sudditi con un lungo post su Instagram. La futura regina d'Inghilterra ha spiegato che sta facendo dei progressi nella sua lotta contro il cancro, pur specificando di non essere ancora fuori pericolo. Ancora incerta la "portata" della sua riapparizione in pubblico: la consorte di William potrebbe affacciarsi dal balcone oppure restare nel "gruppo di famiglia", magari più appartata e nascosta.

Quella di oggi sarà per Kate la prima uscita pubblica da Natale. In questo lungo periodo trascorso nel riserbo più totale, la Middleton si è sottoposta a "chemioterapia preventiva" per una forma sconosciuta di cancro e si è data del tempo per "ascoltare il suo corpo e guarire", come ha sottolineato lei stessa.

Nel post, inoltre, Kate ha scritto: "Come sanno tutti coloro che si sottopongono alla chemioterapia, ci sono giorni positivi e giorni negativi. Nelle giornate difficili ci si sente deboli, stanchi, bisogna consentire al corpo di riposare. Nei giorni positivi, quando ci si sente più forti, si vuole approfittare al massimo delle condizioni positive. Sto imparando ad essere paziente, soprattutto rispetto all'incertezza. Prendo ogni giorno come viene, ascolto il mio corpo e mi concedo il tempo indispensabile per guarire".