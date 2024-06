Francia, paura di un governo di destra? "L'esempio italiano dà fiducia": la sentenza di Goldman Sachs

26 giugno 2024 a

A chi teme un governo di destra in Francia c'è chi risponde dicendo che c'è l'esempio italiano a dare fiducia. E a dirlo non è una persona qualsiasi, ma il ceo di Goldman Sachs International Richard Gnodde. Il modello Meloni, insomma, rassicura gli investitori anche all'estero. Quando si pensa a un governo di destra, ha spegato Gnodde, “le persone si sentono confortate dal modo in cui il primo ministro italiano ha finora gestito la sua amministrazione".

“Goldman Sachs ha fiducia nell’economia italiana e nelle sue imprese - ha detto il ceo in un’intervista a Il Sole24Ore - e apprezza la leadership governativa del premier Meloni se continuerà il processo di riforme utili al Paese". Sulle elezioni francesi, in programma domenica 30 giugno, Gnodde ha spiegato che "per ora è davvero difficile prevedere il loro esito e le conseguenze sui mercati. Ritengo che l’ipotesi principale sia quella di un parlamento sospeso guidato da una maggioranza di destra. Alcuni sondaggi non escludono una vittoria della sinistra. Credo che solo a seguito del primo turno avremo indicazioni, ma poi molto potrebbe dipendere dal ‘trading’ che verrà effettuato a cavallo tra il primo e il secondo turno”.

Infine il riferimento al modello italiano: "La leadership che il primo ministro Meloni ha dimostrato e il modo in cui ha gestito la sua amministrazione sono molto importanti per gli investitori in questo momento. Quando si guarda alla situazione francese e alle prospettive di un governo di destra o di estrema destra, le persone si sentono confortate dal modo in cui il primo ministro italiano ha finora gestito la sua amministrazione”.