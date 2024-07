Regno Unito, un uomo accoltella persone e bambini in strada: "Chiudete le porte"

29 luglio 2024 a

a

a

Un uomo è stato arrestato a Southport, nel nordovest dell'Inghilterra, a seguito di un accoltellamento in cui diverse persone sono rimaste ferite. Lo riferisce la polizia della contea di Merseyside, spiegando di essere stata chiamata intorno a mezzogiorno ora locale (le 13 in Italia) per intervenire in un indirizzo di Southport e che "sono state segnalate diverse vittime" ferite. La polizia parla di "incidente grave" e riferisce che gli agenti hanno arrestato un uomo e sequestrato un coltello. La polizia ha precisato che non c'è una minaccia pubblica più ampia, ma ha chiesto alle persone di evitare l'area. Le foto dalla zona mostrano diverse auto della polizia, ambulanze e un'autopompa dietro il nastro adesivo in una strada residenziale.

Almeno otto persone, tra cui alcuni bambini, sono state ferite in accoltellamenti avvenuti a Southport, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Lo riferiscono i servizi di emergenza britannici. La polizia ha dichiarato di aver fermato un uomo e di aver sequestrato un coltello. Gli otto ricoverati presentano ferite da taglio. La polizia del Merseyside ha detto che gli agenti sono stati chiamati intorno a mezzogiorno a un indirizzo di Southport, vicino a Liverpool.

Una donna che vive a pochi minuti dal luogo degli accoltellamenti a Southport ha raccontato al Liverpool Echo di aver sentito le sirene e un elicottero volare in circolo intorno alle 13.20, ora italiana. "Poi hanno iniziato a circolare messaggi sui gruppi WhatsApp locali, che dicevano 'chiudete le finestre, chiudete le porte', ci hanno detto che un uomo correva in giro accoltellando la gente", aggiunge, "siamo tutti assolutamente terrorizzati, in preda al panico e preoccupati: tutti cercano di contattare chiunque conoscano nella zona. Non so come ciò possa accadere di lunedì all'ora di pranzo"