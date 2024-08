Harry e Meghan, "noia e tensioni": sul punto di rompere? Indiscrezioni-choc

09 agosto 2024 a

Harry e Meghan sarebbero ai ferri corti: stando alle ultime indiscrezioni, il secondogenito di Lady D non saprebbe come trascorrere le sue giornate negli Stati Uniti, dove si è trasferito insieme alla moglie negli anni scorsi, dicendo per sempre addio alla famiglia reale. La noia, quindi, starebbe creando "enormi tensioni" fra i duchi di Sussex. A riportare questo retroscena lo scrittore Tom Quinn, esperto della famiglia reale, secondo cui Harry starebbe iniziando a sentire delle mancanze in America.

Senza famiglia e amici, il 39enne avrebbe una vita piuttosto vuota. L’esperto al Mirror ha raccontato: "Harry si annoia sempre di più e guarda indietro, dall’altra parte dell’Atlantico, dove vive ancora la maggior parte dei suoi amici dell’esercito e della scuola e che non vede mai perché non vogliono fargli visita negli Stati Uniti trovando Meghan difficile. Per i Sussex non è facile trascorrere giorni e settimane in cui non hanno molto da fare. Meghan è molto motivata sul lavoro e non può certo biasimare il marito per non essere un genio degli affari, dato che è stato educato solo per essere un membro della famiglia reale. Harry non ha molto da fare nella vita quotidiana".

Quinn, poi, ha aggiunto: "Dopo aver portato a spasso il cane e magari essere andato a fare un giro in macchina, non ha altro da fare che supportare la moglie, negli ultimi mesi molto impegnata a lanciare il suo marchio di lifestyle 'American Riviera Orchard' e a filmare la sua prossima serie Netflix. Meghan ha invece bisogno di qualcuno che abbia una forte determinazione nell’avere successo. Tutto ciò ha portato a enormi tensioni".