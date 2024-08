Russia, tempesta di fuoco su Kursk: che fine fanno i soldati di Putin

11 agosto 2024 a

Non si ferma la controffensiva ucraina in territorio russo. Nella notte c'è stato un attacco missilistico ucraino contro Kursk, il capoluogo della regione russa attaccata cinque giorni fa. Ci sono state numerose esplosioni. Almeno un ordigno sarebbe stato abbattuto dalla contraerea ma i resti sono precipitati sulle case, provocando un incendio: circolano foto e video di un condominio devastato. Non è chiaro se siano stati usati missili di produzione ucraina o gli Atacms statunitensi, il cui impiego fuori dai confini ucraini finora è stato vietato dagli Usa. Il governatore ad interim della regione di Kursk in Russia, Alexey Smirnov, ha riferito che 13 persone sono rimaste ferite a causa un missile ucraino che ha colpito un edificio residenziale a Kursk. Due di loro sarebbero in gravi condizioni secondo quanto riporta l'agenzia Tass.

La Direzione principale del Ministero delle emergenze russo per la regione ha fatto sapere che l'incendio successivo al bombardamento è stato spento e che le strutture portanti dell'edificio non sono state danneggiate. La risposta non si è fatta attendere. Due persone sono state uccise, tra cui un bambino, e tre sono rimaste ferite, nell’attacco aereo russo stanotte a Kiev. Lo comunicano i servizi di emergenza ucraini. Le vittime sono un uomo di 35 anni e suo figlio di 4. A colpire i civili sarebbero stati i frammenti di un missile russo caduto su un palazzo nel quartiere di Brovary, nella periferia est della capitale.