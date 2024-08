Ucraina, mezzi corazzati con triangolo bianco al confine: Mosca trema

11 agosto 2024 a

Decine di mezzi corazzati ucraini stanno attraversando la regione di Sumy, al confine con la Russia. Lo riferiscono cronisti di France Presse. I corazzati, fanno sapere i giornalisti, sono contrassegnati da un triangolo bianco, che identifica i mezzi impiegati nell’offensiva in corso nella regione russa di Kursk. È quindi possibile che le colonne siano destinate a rinforzare le operazioni di Kiev in questo Oblast, dove il ministero della Difesa russo ha affermato di aver respinto gli ultimi tentativi ucraini di guadagnare terreno. Intanto è salito a 15 il bilancio dei feriti in seguito alla caduta, la notte scorsa, dei detriti di un missile ucraino abbattuto dalle forze russe su un condominio nella regione di Kursk: lo scrive su Telegram il governatore ad interim della regione, Alexei Smirnov.

"Ho tenuto una riunione con i miei vice e ho discusso della situazione operativa. La scorsa notte è stata una notte difficile nella regione di Kursk - si legge nel messaggio -. A seguito della caduta di detriti di un missile su un edificio residenziale nel centro della regione, 15 persone sono rimaste ferite, e tutte stanno ricevendo le cure mediche necessarie".

La "dura risposta russa" agli attacchi ucraini nella regione di Kursk "non tarderà ad arrivare". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in una dichiarazione riportata dall'agenzia Tass. "Condanniamo fermamente questi barbari atti terroristici volti a distruggere le infrastrutture civili, uccidere e intimidire i civili", ha detto Zakharova, "non abbiamo dubbi che gli organizzatori e gli autori di questi crimini, compresi i loro sostenitori stranieri, ne saranno ritenuti responsabili. La dura risposta delle forze armate russe non si fara' attendere." "Ancora una volta invitiamo le organizzazioni internazionali a condannare gli attacchi terroristici dei militanti ucraini, anche se siamo sicuri che la risposta sara' il timido silenzio delle strutture competenti", ha osservato Zakharova.