Re Carlo licenzia tutte le guardie di sicurezza del fratello Andrea: vuole cacciarlo di casa

Una mossa estrema, quella di Re Carlo, per cacciare il fratello minore, il principe Andrea, dal Royal Lodge che appartiene alla famiglia reale e in cui tutt'ora dimora. Il sovrano infatti ha licenziato tutte le guardie di sicurezza di Andrea. Una bomba. Un altro terremoto nella famiglia reale, di cui dà conto il tabloid The Sun, che cita fonti anonime.

"Il principe Andrea è ancora una volta sotto pressione affinché lasci Royal Lodge dopo che il re ha licenziato la sua squadra di sicurezza composta da dieci persone", riferisce la fonte al giornale britannico. Secondo il Sun, il sovrano da tempo sta cercando di costringere il fratello minore a lasciare la villa in cui vive ancora con la sua ex moglie, Sarah Ferguson. Una circostanza nota a tutti, non solo nel Regno Unito.

All'inizio di quest'anno, sempre il tabloid riportava che Carlo III aveva invitato la coppia a trasferirsi a Frogmore Cottage, residenza abbandonata nel giugno del 2023 dal principe Harry e da sua moglie Meghan Markle. Secondo la fonte del Sun, la sicurezza privata lascerà la villa alla fine di ottobre ma re Carlo non intenderebbe fermarsi qui e potrebbe anche privare Andrea del pagamento annuale di 4 milioni di sterline (4,69 milioni di euro) che spetta al principe in quanto membro della famiglia reale. Insomma, senza protezione e senza un quattrino: la guerra è senza quartiere.

Il principe britannico Andrea è accusato di stupro da Virginia Giuffre, cittadina statunitense che asserisce di essere stata violentata dal membro della famiglia reale a Londra quando lei aveva solo 17 anni. A marzo del 2023 il principe ha pagato un risarcimento a Giuffre e il processo è stato archiviato, ma Andrea non ha mai ammesso la sua colpevolezza. A causa di questo scandalo, da inquadrare nel contesto dell'amicizia fra il principe e il controverso imprenditore statunitense Jeffrey Epstein, morto in circostanze misteriose in carcere (ufficialmente per suicidio) Buckingham Palace ha privato Andrea dei suoi titoli militari onorari e del patrocinio reale. Ma a Carlo non basta: lo vuole lontano per cercare di preservare nel migliore dei modi possibile l'immagine dei Windsor.