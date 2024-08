Hanna Banana: "Ero felice di aver comprato casa, poi ho scoperto cosa c'era sotto il pavimento: un incubo"

22 agosto 2024 a

In periodi economicamente difficili come quelli che viviamo tante persone fanno sacrifici per ottenere i minimi diritti per la propria vita. Uno su tutti, l’acquisto di una casa. Oggi un vero e proprio miracolo per tante famiglie. E questa è la storia assurda di Hannah Banana, al settimo cielo per essersi trasferita con i figli nella nuova casa appena comprata, dopo il divorzio. L’entusiasmo è sparito presto, dopo pochi mesi, quando si è accorta, soprattutto quando l’impianto di ventilazione era accesso, che il legno dei pavimenti era completamente inzuppato di urina di gatto. Il prezzo era ottimo e si trovava a poca distanza da quella dei suoi genitori. La sistemazione sembrava perfetta, troppo bello per essere vero.

Dopo pochi giorni ha cominciato a sentire un odore intenso, strano, sgradevole. Hannah ha pensato fosse perché la casa aveva un centinaio d'anni. Il problema si è palesato quando ha portato in casa la sua gatta, Bella, che subito si è accorta delle macchie d'urina. Hannah racconta su TikTok: “Sembrava che almeno 50 gatti avessero fatto pipì in casa. Il legno si era impregnato di pipì, tanto da passare agli strati sottostanti.

Anche con delle mascherine N95, l'odore rimaneva disgustoso. Scommetto che l'inquilina precedente ne aveva molti. Purtroppo si trattava di una donna dipendente dal crack ed è morta a una stazione di benzina qui vicino per overdose. Mi ha raccontato tutto un vicino. Aveva tanti gatti e sono rimasti soli in casa per un bel po'. Alla fine è davvero triste. Ho perso il controllo, emotivamente, quando ho capito che probabilmente avremmo dovuto buttare giù tutta la casa”. La donna ha dovuto mettere a soqquadro l'intera abitazione e togliere battiscopa e pavimentazione praticamente ovunque per riverniciare e procedere alla sanificazione con ozono”. Situazioni estreme, certo, ma quando si compra una casa una verifica in più val sempre l’attesa di poterla finalmente acquistare.