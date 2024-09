I giovani palestinesi sfilano per celebrare le strage degli ebrei

05 settembre 2024 a

a

a

«L’esilio della parola». Espressione cruda e intelligente quella che fu coniata da Elie Wiesel, intellettuale di religione ebraica che conobbe le atrocità dei campi di sterminio. Si riferiva alla distorsione dei significati che puntualmente applicava la propaganda nazista.

L’esempio più orribile? Quella scritta sopra l’ingresso di Auschwitz, Arbeit macht frei, “il lavoro rende liberi”, quando invece lì dentro c’era solo totale negazione della libertà e distruzione di vita e dignità. Quella stessa logica riemerge ottant’anni dopo a leggere il post con cui l’associazione “Giovani Palestinesi Italia” annuncia una manifestazione per il 5 ottobre prossimo, a Roma. «Il 7 ottobre 2023 è la data di una rivoluzione», è l’incipit.