Eleonoire Casalegno, estremi rimedi: "Se un ladro entra in casa mia..."

In una di queste occasioni, purtroppo, il benzinaio accanto alla gioielleria, Graziano Stacchio , sparò e uccise uno dei ladri, Albano Cassol , 40 anni di Fontanelle, in provincia di Treviso. Il signor Zancan, ospite di Nicola Porro, racconta il suo inferno: "Mi hanno sparato addosso 2 volte con i kalashnikov , io non faccio la guerra, faccio l'imprenditore, dò da lavorare a 60 dipendenti, ho un indotto di 60 famiglie , pago le tasse come tutti gli altri, ma perché?".

L’imprenditore, poi, punta il dito contro le forze di polizia: "Io adesso non ce l'ho con le forze dell'ordine , perché capisco che sono in condizioni pietose per potersi muovere e lavorare, ma perché mi vieni a chiedere dove ho la mia arma, da dove ho sparato, quanti colpi ho sparato, a che altezza ho sparato. Perché non ti preoccupi di andare a vedere dove sono sti dieci farabutti qua, se segui la loro scia magari riesci a individuarli".

Tra gli ospiti presenti in studio, c’è anche Elenoire Casalegno, che sostiene il signor Zancan, nonostante l’uso di armi: "Non caldeggio l'uso delle armi, sono come una buona parte degli italiani una pacifista e sono contro il riarmo, però… non posso non empatizzare con il signore, cerco di mettermi nei suoi panni. Immagino se dovessero entrare in casa mia, con la mia famiglia e mia figlia, io sarei pronta a tutto per difenderla. Poi ho fiducia nelle istituzioni e in carabinieri e polizia, perché sono in una posizione di difficoltà, perché se non intervengono vengono attaccati, se intervengono vengono accusati che i loro interventi non sono appropriati. Bisogna lasciar fare a loro il lavoro e questa fiducia non mi pare ci sia".