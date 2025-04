La volta buona, l'inviato chiama Re Carlo e Camilla: finisce male

Anche Carlo ha trascorso un 2024 alle prese con le terapie per riprendersi da una forma di cancro e questi quattro giorni italiani saranno non solo il primo viaggio dalla sua incoronazione, ma sono di fatto anche una " Luna di miele " per la coppia reale, che tra poche ore festeggerà i 20 anni di matrimonio.

Il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo apre dedicando ampio spazio alla visita di Re Carlo d'Inghilterra e della consorte Camilla Parker Bowles in Italia. I reali britannici oggi hanno incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, hanno visitato l'Altare della Patria e il Colosseo, quindi è in programma il faccia a faccia tra il sovrano e la premier Giorgia Meloni mentre è saltato per ovvi motivi di salute il salute con Papa Francesco , ancora convalescente dopo il lungo ricovero al Gemelli.

Marocchi lunedì pomeriggio era appostato come il resto della stampa italiana e internazionale all'aeroporto di Ciampino, lontano alcune decine di metri da Carlo e Camilla per motivi di sicurezza e logistici. Ciononostante, si è sgolato per richiamare l'attenzione dei monarchi.

"Strette di mano, Camilla con vestito blu. Eccoli qui, il Re e la Regina atterrati in territorio italiano... His Majesty! His Majesty please, here!", urla l'inviato sperando che Sua Maestà si giri verso di lui. "Flowers!", fiori. "Niente, l'abbiamo chiamato ma niente. Camilla, flowers for you! Come here, come here!". Quindi il colpo di scena, con l'organizzazione che impedisce ai reali di avvicinarsi. "Camilla voleva venire! Ma anche lui! Non gli hanno aperto lo sportello!".