Francisco Conceiçao, "un giorno sapranno": bomba su Juve e Tudor

Con l'arrivo di Tudor sulla panchina juventina e il passaggio al 3-4-2-1, per il figlio dell’allenatore del Milan, Sergio Conceicao, sono arrivati solo pochi minuti giocati: solo 24’ giocati contro il Genoa (successo per 1-0) al posto di Koopmeiners, poi lo zero in casella nel match dell’Olimpico. Difficile il suo inserimento in un modulo sull’esterno d’attacco in un gioco che agisce più per vie centrali, come non aiuta l’essere arrivato in prestito secco dal Porto. Conceicao però non vuole arrendersi e vuole prendersi la squadra nella quale è arrivato la scorsa estate dal Portogallo, con la voglia di convincere l’allenatore croato che finora non gli ha dato molto spazio.