L'aria che tira e i reali inglesi, "cos'è sta roba?": cala il gelo da Parenzo

La giornata, nel suo piccolo, è storica. A Roma Re Carlo d'Inghilterra e la consorte, Camilla Parker Bowles, iniziano ufficialmente la loro "luna di miele" italiana. Atterrati ieri, i reali britannici resteranno 4 giorni, che coincideranno con il ventesimo anniversario del loro matrimonio nonché con il primo viaggio di Carlo dalla sua incoronazione, complici i gravi problemi di salute che lo hanno tenuto ai box per tutto il 2024.

Carlo e Camilla, a Roma, hanno incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, per poi fare visita all'Altare della Patria per rendere omaggio alla Tomba del Milite ignoti e, in seconda battuta, al Colosseo da perfetti "turisti inglesi".