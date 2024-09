Khan Younis, Israele attacca nella notte: decine di morti, chi cercava l'idf

10 settembre 2024 a

Almeno 40 persone sono state uccise e 60 ferite nel nuovo attacco israeliano in una zona umanitaria nel sud di Gaza. Lo riporta Times Of Israel spiegando a che a riferirlo è un funzionario della Striscia di Gaza gestita da Hamas.

Sempre come riporta Times of Israel, "il funzionario afferma che il numero rappresenta coloro che sono stati trovati e trasferiti negli ospedali, con funzionari della protezione civile che indicano che più persone potrebbero essere disperse sotto le macerie". Le forze di difesa israeliane - riferisce sempre Times of Israel - affermano che aerei da combattimento hanno colpito un centro di comando e controllo di Hamas che operava clandestinamente all'interno di una zona umanitaria designata da Israele nel sud di Gaza. Secondo i militari, i terroristi con sede nel centro di comando di Khan Younis "hanno avanzato e dispiegato complotti terroristici contro le truppe dell’IDF e i civili israeliani".

Altri media riportano informazioni sul raid. "I soccorritori alla ricerca di sopravvissuti ad al-Mawasi - riferisce inoltre Al Jazeera - hanno scoperto che i missili israeliani hanno lasciato crateri profondi fino a nove metri nella tendopoli nel sud della Striscia di Gaza", riporta Al Jazeera citando Al Jazeera Arabic, sulla base di fonti locali. "L'attacco è avvenuto nei pressi di un ospedale da campo", riporta ancora Al Jazeera.

In una dichiarazione Hamas ha negato che a Khan Younis vi fossero propri combattenti. Israele aveva già lanciato attacchi a Mawasi e nei dintorni in passato, anche se ora ci vivono centinaia di migliaia di palestinesi.