Un israeliano è rimasto ferito in un presunto attacco nei pressi di Givat Asaf in Cisgiordania. Lo riporta The Times of Israel, citando il servizio di emergenza Magen David Adom. L’attentato, secondo le foto pubblicate, sarebbe stato effettuato con un camion che avrebbe colpito una fermata dell’autobus. L’aggressore, ha fatto sapere l’esercito israeliano, sarebbe stato "neutralizzato".