Colonia, forte esplosione in un palazzo: chi inchioda la telecamera di sorveglianza

16 settembre 2024 a

a

a

Forte esplosione a Colonia questa mattina poco dopo le 6. Stando a quanto trapelato finora, non si tratterebbe di un incidente. Le immagini video girate da una telecamera di sorveglianza nell’area di ingresso dell’edificio colpito, di cui l’Express è entrato in possesso, mostrano una persona con il cappuccio che posiziona una borsa o un sacco in un punto ben preciso. Poco dopo la deflagrazione. Secondo la Bild, l'ordigno sarebbe stato messo all'ingresso di un ristorante in un edificio che ospita anche degli uffici. Un addetto alle pulizie è rimasto gravemente ferito nell'esplosione ed è ora ricoverato in ospedale.

La detonazione, in particolare, ha provocato la caduta dei pannelli del soffitto nella zona d'ingresso dell'edificio e lo scoppio dei vetri delle finestre. "Questo è terrore a Colonia - ha dichiarato alla Bild il proprietario dell'edificio colpito -. Qualcuno ha fatto esplodere un ordigno esplosivo, anche se doveva aver visto che c'erano delle persone. Stimo che si tratti di danni alla proprietà per un valore di 100.000 euro". Sul posto le forze dell'ordine con “numerosi servizi di emergenza” per cercare di capire cosa sia successo. Non si sa ancora, infatti, se si sia trattato di un attacco mirato.

"Bombardieri decollati, non fate video, mettetevi al riparo": l'alba di fuoco, Mosca punta su Kiev

Il caso, come riporta l'emittente Ard, ricorderebbe una serie di attacchi simili contro edifici residenziali e commerciali nel Nord Reno-Vestfalia. Attacchi a quanto pare attribuibili a un gruppo di narcotrafficanti olandese. Sullo sfondo un conflitto con gli spacciatori della Renania. La polizia, in ogni caso, non ha ancora fornito alcuna informazione sulle possibili ragioni dell'esplosione. Le indagini sono in corso.