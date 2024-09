Medioriente, Israele fa fuori Nasrallah: “Non è finita”, chi sono i prossimi obiettivi

28 settembre 2024 a

"Ho dato la direttiva e Nasrallah non è più con noi. La sua eliminazione favorisce il ritorno dei nostri residenti alle loro case nel nord, e promuove anche il ritorno dei nostri rapiti: più Sinwar vede che Hezbollah non verrà a salvarlo, maggiori saranno le possibilità del ritorno degli ostaggi". Questa le parole di Benyamin Netanyahu in una dichiarazione video, dopo essere tornato da New York. "Cittadini di Israele", ha continuato. "abbiamo grandi risultati, ma il lavoro non è ancora completo. Nei prossimi giorni affronteremo sfide significative". "Abbiamo saldato i conti con i responsabili dell'omicidio di innumerevoli israeliani e di molti cittadini di altri Paesi, compresi centinaia di americani e decine di francesi", ha aggiunto il premier israeliano Benyamin Netanyahu

"Hassan Nasrallah era un terrorista con le mani sporche di sangue americano. Per decenni la sua guida di Hezbollah ha destabilizzato il Medio Oriente e ha portato all'uccisione di numerose persone innocenti in Libano, Israele, Siria e in tutto il mondo. Oggi, le vittime di Hezbollah hanno una certa giustizia". Questa invece la dichiarazione della vicepresidente Usa, Kamala Harris, in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca. "Sosterrò sempre il diritto di Israele a difendersi dall'Iran e dai gruppi terroristici sostenuti dall'Iran come Hezbollah, Hamas e Houthi", ha aggiunto la candidata democratica alle presidenziali.

"Io e il presidente Biden non vogliamo vedere il conflitto in Medio Oriente sfociare in una guerra regionale più ampia - ha proseguito Kamala Harris - stiamo lavorando a una soluzione diplomatica lungo il confine tra Israele e Libano in modo che le persone possano tornare a casa in condizione di sicurezza su entrambi i lati di quel confine. La diplomazia rimane la strada migliore per proteggere i civili e raggiungere una stabilità duratura nella regione". Intanto, alcune fonti statunitensi - citate dalla Abc - danno per certo che Israle stia preparando un'operazione di terra limitata in Libano: "Israele non ascolta l'amministrazione Biden, malgrado le sue ripetute richieste di soluzione diplomatica".