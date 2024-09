Nasrallah, il video dell'operazione "Nuovo Ordine": così è morto il boia

29 settembre 2024 a

a

a

L’uccisione del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah lascia un vuoto all’interno di Hezbollah che ha già visto gran parte della sua leadership decapitata a seguito di mesi di raid mirati israeliani. Nasrallah, morto venerdì sera durante un massiccio attacco a sud di Beirut, segna la scomparsa non solo di una figura di spicco, ma dell’uomo che incarnava il movimento sciita libanese agli occhi dei suoi sostenitori e di tutta la regione. Nasrallah divenne segretario generale di Hezbollah nel 1992, quando aveva trent’anni, e guidò il movimento per la maggior parte della sua esistenza. E proprio in queste ore Al Arabya ha ha pubblicato una simulazione dell'attacco di Israele di venerdì scorso sulla periferia sub di Beirut che ha portato all'uccisione del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Un'azione precisa e decisa che non ha lasciato scampo a Nasrallah a agli altri partecipanti al summit dei miliziani.Ecco qui di seguito le immagini. Tutta l'operazione passo per passo: dall'individuazione dell'obiettivo fino al momento in cui si scatena la tempesta di fuoco. Ecco le impressionanti immagini della fine del regno del signore del terrore che da anni teneva sotto scacco il nord di Israele con i missili di Hezbollah. La clip completa qui sotto.