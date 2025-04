Il mondo ebraico diviso sulla figura del Papa

Israele piange la scomparsa di papa Francesco. Il capo dello Stato ebraico, Isaac Herzog, è stato tra i primi a inviare un messaggio di condoglianze per il trapasso di papa Bergoglio, Non è vero, la diplomazia israeliana si è astenuta, anzi ha addirittura cancellato alcuni messaggi di cordoglio per la morte del pontefice romano. È una storia tipicamente mediorientale quella che circola in rete in queste ore e che tradisce una volta ancora vuoi le spaccature della società israeliana vuoi il protagonismo esasperato di una classe politica in cui tutti, dal primo ministro fino all’ultimo peone della Knesset, giocano a mettere in risalto il proprio ruolo e il proprio peso politico. Una smania di protagonismo esasperata da un sistema elettorale proporzionale che esalta le divisioni a spese della compattezza del governo e delle istituzioni.

«Invio le mie più sentite condoglianze al mondo cristiano e in particolare alle comunità cristiane in Israele per la perdita del loro grande padre spirituale». Così due giorni fa il presidente Herzog aveva commentato sui social la scomparsa di papa Bergoglio, definito un «uomo di profonda fede e sconfinata compassione che ha dedicato la sua vita a sollevare i poveri e a invocare la pace in un mondo travagliato. Un leader», ha proseguito Herzog, «che giustamente, ha attribuito grande importanza al rafforzamento dei legami con il mondo ebraico e alla promozione del dialogo interreligioso come via verso una maggiore comprensione e rispetto reciproco».