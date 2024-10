Russia, truppe di Mosca entrano a Vuheldar: perché è una battaglia decisiva

01 ottobre 2024 a

Le truppe russe sono entrate a Vuhledar, un importante snodo logistico ucraino nel Donetsk: lo ha dichiarato il governatore Vadym Filashkin, aggiungendo che i combattimenti sono in corso dopo mesi in cui la città è stata distrutta dalle bombe e cinta d'assedio. Parlando alla televisione nazionale, Filashkin ha descritto la situazione come "estremamente difficile" aggiungendo che "il nemico ha già quasi raggiunto il centro della città".

"All'interno della città si sta combattendo, quindi è quasi impossibile portare aiuti umanitari". A Vuhledar restano in totale 107 civili, anche se tutti i bambini sono stati evacuati, ha aggiunto. Intanto almeno sette civili sono stati uccisi In un attacco russo martedì mattina vicino a un mercato nel centro di Kherson, nel sud dell'ucraina vicino alla linea del fronte, ha annunciato l'ufficio del procuratore regionale.

"Tre donne e quattro uomini" sono morti in questo attacco "probabilmente" effettuato con l'uso dell'artiglieria, ha riferito la stessa fonte secondo cui sono rimaste ferite anche tre persone. Infine l'esercito russo ha occupato due insediamenti nella zona dell'operazione militare speciale, ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. "Le unità del gruppo di forze occidentali, a seguito di azioni decisive, hanno liberato il villaggio di Vishnevoye, nella regione di Kharkiv", ha affermato il ministero. Inoltre, il gruppo "Centro" ha occupato Krutoy Yar nella Repubblica popolare di Donetsk. Lo riporta Ria Novosti.