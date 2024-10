Trump, patatine e hamburger: così parla alla pancia degli americani

22 ottobre 2024 a

A 15 giorni dalle «elezioni più importanti della storia degli Stati Uniti» (sia chiaro, lo dicono immancabilmente ogni quattro anni), il campo di battaglia dei due candidati è inaspettatamente diventato McDonald’s, la catena di fast food americana più famosa e famigerata al mondo.

Donald Trump si è esibito in una filiale di Feasterville-Trevose, in Pennsylvania, alla periferia di Filadelfia, dove con il grembiule dell’azienda si è fatto fotografare e filmare mentre immergeva cestini di patatine fritte nell’olio, le salava, le metteva nelle apposite buste e poi le serviva insieme agli hamburger ad alcuni clienti, preselezionati per motivi di sicurezza attraverso, dal finestrino del drive-thru.

A COLPI DI PANINO