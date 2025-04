Affari Tuoi, "non le capisco": bufera sulle due sorelle

La loro partita è iniziata in modo complicato: prima hanno trovato 3 pacchi blu e poi 3 rossi da 5.000, 200.000 e 300.000. Il Dottore, invece, ha offerto loro il cambio. Ma le due sorelle hanno deciso di rifiutare. Poi, nei tre tiri successivi, hanno trovato il bollito, 1 euro e 15.000 euro. A quel punto è arrivata un'offerta da 20.000 euro. Ma Francesca ha preferito andare avanti. I pacchi fatti fuori successivamente contenevano 200, 50 e 20.000 euro. Il Dottore, allora, ha proposto di nuovo il cambio, che questa volta Francesca ha accettato, cambiando il suo 11 con l’8.

Francesca dal Piemonte, accompagnata dalla sorella Chiara, è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera, lunedì 7 aprile, su Rai 1. Al conduttore, Stefano De Martino, la pacchista ha raccontato che nella vita fa l’assistente di uno studio odontoiatrico e che è mamma di due bimbi, Ambra e Mattia. Le due sorelle hanno giocato con il pacco numero 11.

Dopodiché sono stati fatti fuori 0 euro, 100 (nel pacco 11 che la concorrente ha scambiato) e 75 euro. Di 37.000 euro, invece, l'offerta successiva del dottore. Che però Francesca e Chiara hanno rifiutato. Nel tiro successivo, purtroppo, le concorrenti hanno trovato i 100.000 euro. Il dottore ha rilanciato con un cambio, ma le due sorelle hanno detto no. Infine hanno eliminato 30.000 e 75.000 euro, rimanendo con 10.000 e 50.000 euro. A quel punto la proposta è stata di 30.000 euro, che Francesca e Chiara alla fine hanno deciso di accettare. Infine, hanno scoperto che nel loro pacco c'erano i 10.000.

Qualcuno sui social ha criticato la partita. Per esempio un utente su X ha scritto: "Io comunque non le capisco ste persone come giocano #affarituoi". Un altro invece: "Puntata di una sciapezza unica! #AffariTuoi". E poi c'è chi ha riconosciuto una certa dose di fortuna: "Che botta di cu***".