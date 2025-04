La Volta Buona, la Pellegrino sconvolge lo studio: "In India..."

"Ma io voglio sapere: hai i followers in India?": Giovanni Ciacci lo ha chiesto a Patrizia Pellegrino nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1. "Che io sappia, no - ha risposto la showgirl -. Non so che strategia usano i miei social media manager, ognuno di loro ha una strategia particolare. Io comunque rispondo a tutti i miei followers". "Ho visto che ci sono tanti indiani", ha fatto notare Ciacci.

A quel punto ha preso la parola la conduttrice, che ha ipotizzato: "Probabilmente qualche film sarà arrivato in India...". E la Pellegrino, una delle protagoniste del nuovo programma di Carlo Conti, Ne vedremo delle belle, ha spiegato con tono scherzoso: "Comunque mi arrivano tante richieste di amicizia da parte dell'India. Forse sono famosa lì perché faccio bene la danza del ventre".