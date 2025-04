Serie A, Bologna Napoli 1-1: Ndoye risponde ad Anguissa, l'Inter è a +3

Finisce 1-1 il posticipo di Serie A tra Bologna e Napoli. Al gol di Anguissa al 18' ha risposto il pareggio di Ndoye al 64'. Gli azzurri restano a 3 punti dalla capolista Inter, il Bologna torna al quarto posto a +1 sulla Juventus quinta e meno uno dall'Atalanta.

Dunque, si ferma momentaneamente il sogno del Napoli di avvicinarsi all’Inter. Dan Ndoye, all’ottavo gol, riacciuffa la cavalcata di Anguissa che aveva portato i partenopei a dominare in un primo tempo potente. Il Bologna di Vincenzo Italiano, però, ha capovolto il match nel secondo tempo. Nella ripresa, infatti, cambia completamente l'andamento. Il Bologna schiaccia nella propria area il Napoli che non riesce più ad appoggiarsi su Lukaku e quindi a ripartire. Poi al 64' arriva il pareggio: Miranda in profondità per Odgaard, pallone in area e colpo di tacco di Ndoye che prende la traversa e si insacca. Infine, in pieno recupero, il Bologna rischia la beffa quando Raspadori impegna Ravaglia su un sinistro deviato da Olivera.

La classifica, insomma, resta praticamente identica a com’era prima di questa partita. Un peccato per il Napoli, che ha perso l'occasione di avvicinarsi di più ai nerazzurri.