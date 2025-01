Arles, detenuto prende cinque persone in ostaggio: caos in carcere

03 gennaio 2025 a

Quattro infermieri e un agente penitenziario sono stati presi in ostaggio nella prigione di Arles, nel sud della Francia. Lo riferiscono fonti di polizia. L'aggressore, un detenuto di 37 anni condannato per stupro e con "profilo psichiatrico", è armato di coltello. La questura della regione Bouches du Rhone segnala la presenza sul posto di squadre specializzate dell'amministrazione penitenziaria. "Il Raid è stato attivato dal prefetto di polizia che sta monitorando da vicino la situazione", hanno fatto sapere i media locali.

Su X, intanto, è intervenuto il ministro della Giustizia, Gerald Darmanin, che ha detto che sta monitorando la situazione in tempo reale e che ha mobilitato tutti i mezzi per affrontarla. Il tema delle carceri in Francia è caldo: al 1 dicembre erano detenute 80.792 persone, un nuovo record, per 62.404 posti, secondo gli ultimi dati pubblicati dal ministero della Giustizia. Quello del sovraffollamento carcerario rappresenta un problema endemico in cima alle priorità del ministro dell'Interno, Bruno Retailleau. Il tasso di densità è del 129,5%.

5 personnes sont retenues en otage à la maison centrale d’Arles, dont 4 personnels soignant et un agent pénitentiaire. Nous avons mobilisé tous les moyens pour y faire face. Je suis en temps réel l’évolution de la situation. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 3, 2025

"Il carcere di Arles, nelle Bocche del Rodano, è attualmente teatro di una presa di ostaggi", ha annunciato il quotidiano francese Le Figaro. Che poi ha aggiunto: "Secondo una fonte della prigione, cinque persone - un agente penitenziario e quattro infermieri - sono trattenute da un detenuto che soffre di disturbi psichiatrici. La presa degli ostaggi è in corso dalla tarda mattinata di venerdì". Dietro l'azione, secondo una fonte penitenziaria, ci sarebbe una richiesta di trasferimento a un altro carcere.