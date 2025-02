Enrique Tarrio, il capo dei Proud Boys: uscito dal carcere, "mi candido". Terremoto-Usa

09 febbraio 2025 a

Una provocazione che rischia di terremotare ancora una volta gli Stati Uniti. Enrique Tarrio, sostenitore di ferro di Donald Trump, ha deciso di candidarsi. Non è una persona qualunque: è il leader dei Proud Boys, in carcere per aver guidato l'assalto a Capitol Hill nel giorno dell'Epifania del 2021 e graziato proprio dal neo-presidente americano. Intervistato dal canale conservatore Newsmax, Tarrio ha dichiarato di essere pronto a scendere in politica in prima persona.

Se da sceriffo, membro del congresso o attivista per la riforma della giustizia penale, è ancora da vedere. "Avevo detto che mi sarei preso del tempo - ha proclamato - e avrei pensato davvero a cosa avrei voluto fare. Penso che il futuro sia nella politica. Penso che prenderò in seria considerazione la possibilità di candidarmi per un carica nel 2026 o nel 2028".

Se a livello locale o federale "non so, ma ve lo dirò una volta deciso". Tarrio fisicamente non era al Capitol il 6 gennaio 2021 ma aveva orchestrato l'assalto ed era stato condannato a 22 anni di prigione sulla base degli sms mandati quel giorno. Tornato da trionfatore dopo 3 anni nella sua Miami, dopo aver scontato 16 mesi dietro le sbarre, è considerato dai trumpiani una sorta di eroe popolare.

"Due settimane fa ero ancora in carcere e l'altra sera sono stato a Mar-a-Lago, a casa del presidente", ha detto a Newsmax il 40enne ex detenuto "al settimo cielo" per le "belle settimane di libertà" dopo che Trump lo ha perdonato con altri 1.600 protagonisti della sedizione in uno dei primi atti del suo secondo mandato.

"Dobbiamo fare quanto è in nostro potere perché questi 4 anni determinino quanto accadrà nei prossimi 100", ha annunciato nel faccia a faccia con Alex Jones. "Immaginate se mi candidassi a sceriffo. Sceriffo Tarrio. Sono successe cose ben più strane", ha detto tra lo stupito e il divertito invece in una intervista a Usa Today.