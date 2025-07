Reazione a catena, "nessuna paura": chi lancia la sfida a Pino Insegno

Canale 5 rimescola il suo palinsesto estivo puntando su un ritorno storico: Sarabanda ha fatto capolino nel preserale della rete ammiraglia Mediaset con una nuova edizione, riportando in prima linea Enrico Papi. E il riscontro in termini di share è stato subito più che positivo.

L’operazione si propone come alternativa fresca alle repliche che hanno dominato la programmazione estiva degli ultimi anni. E il conduttore, intervistato dall'agenzia di stampa AdnKronos, guarda già oltre: “Nessuna paura. Sarebbe bello potersi scontrare contro un programma storico e sarebbe bello poter arrivare a questa sfida avendo consolidato il risultato che stiamo facendo oggi”, afferma con un pizzico di spavalderia.

Papi, tornato al timone del quiz musicale che lo rese celebre, si è detto soddisfatto dell’accoglienza riservata dal pubblico, in particolare da quello più interessante per gli inserzionisti. “Siamo vicini all’obiettivo che ci siamo dati” ha raccontato a proposito di Sarabanda, “e sono particolarmente felice per il riscontro che abbiamo sul pubblico commerciale, importantissimo per Mediaset. Fare questi numeri non era affatto scontato: andiamo contro un programma come Reazione a catena che è ormai molto consolidato nelle abitudini estive del pubblico. Un programma che, ironia della sorte, portai io in Italia”, ricorda Papi. Tant'è, la sfida al game-show delle parole e dei loro legami condotto da Pino Insegno su Rai 1 è lanciata. Anzi, lanciatissima.