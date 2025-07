Giovanni Donzelli, la denuncia: "Marche, sondaggi-bufala cancellati dai siti dei giornali seri"

Quando dicono a Donzelli che i sondaggi , però, darebbero Ricci in vantaggio, ecco che il meloniano eccepisce e ribatte in modo tranchant: " Questa è una bufala . Tutti i sondaggi pubblicati ci danno avanti: tranne uno di una casa demoscopica sconosciuta ai più, che i giornali seri hanno perfino scelto di cancellare dai loro siti online", picchia durissimo Donzelli.

Su quanto sta accadendo, ecco le riflessioni di Giovanni Donzelli , responsabile nazionale dell'organizzazione di FdI, che dice la sua in un'intervista a Repubblica. Quando gli chiedono se a suo giudizio Ricci dovrebbe ritirare la candidatura, risponde: "La sua vicenda giudiziaria non ci riguarda. Non è nostro interesse scegliere il nostro avversario, sono problemi della sinistra. Noi sosteniamo il buon lavoro fatto nelle Marche da Acquaroli . Francesco ha governato in maniera ineccepibile", rimarca.

Si parla poi di Giuseppe Conte e ricordano a Donzelli come sia il primo a sostenere che, di fatto, quello di questi giorni sia soltanto un teatrino. E che insomma alla fine il leader M5s sosterrà Ricci. Lo farà, spiega Donzelli, "perché l'intransigenza del Movimento è come l'alta marea, scompare e riappare, citando Venditti: ma non per le fasi lunari, bensì per i loro interessi specifici", conclude graffiante Giovanni Donzelli.