Steve Bannon scatenato: "Prima Berlino, poi ci prenderemo tutta Europa"

"La conquista dell’Europa da parte del movimento Maga (Make America Great Again) comincia domenica, con le elezioni in Germania. La strategia è prendere il continente Paese dopo Paese": a dirlo Steve Bannon, ex manager della campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016 e suo ex braccio destro alla Casa Bianca. Riferendosi alle presidenziali del novembre 2024, poi, ha aggiunto: "Abbiamo vinto, ma la parte dura arriva adesso. Dobbiamo combattere con più forza di prima, perché se i democratici vinceranno le elezioni di Midterm del prossimo anno, la prima iniziativa dello Speaker della Camera Jeffries sarà il terzo impeachment di Trump".

Intervistato da Repubblica, ha detto la sua anche sull'attuale braccio destro del tycoon, Elon Musk: "Va tenuto d’occhio, perché ha interessi personali che vanno oltre gli obiettivi del movimento Maga e della stessa amministrazione. Però finché ci aiuta, può tornare utile. Come ho detto, credo che il presidente lo stia usando per demolire lo stato amministrativo". A suo dire, poi, la campagna per "conquistare" l'Europa comincerebbe "già domenica, con le elezioni in Germania, dove i nostri alleati (Afd) otterranno un chiaro e significativo successo. Non prenderà di mira il continente in generale, ma si concentrerà sui singoli stati, per conquistarli uno dopo l’altro, mano a mano che andranno alle urne. Gli effetti poi cambieranno l’intera direzione dell’Europa".

Sulla premier italiana Giorgia Meloni, invece. ha spiegato: "Io conosco e collaboro con Giorgia Meloni da quando il suo partito aveva percentuali minuscole nei sondaggi, quindi il nostro rapporto ha radici profonde e consolidate. Credo che da quando è al governo abbia subito la pressione della responsabilità di guidare il Paese, ma non penso che le posizioni che ci univano siano cambiate". Infine, sulla possibilità che la Russia attacchi l'Europa, dopo aver invaso l'Ucraina, danneggiando di riflesso gli Usa, Bannon ha detto: "Siamo in grado di gestirla. Siamo già stati alleati della Russia durante la Seconda Guerra Mondiale, possiamo tornare ad esserlo".