Reazione a Catena, dove è stato pizzicato Carlo de In Niente in Ordine: è polemica

Nuova puntata, nuova polemica. A Reazione a Catena, la trasmissione in onda su Rai 1 e condotta da Pino Insegno, sta facendo discutere Carlo. Il concorrente, in gara con I Niente in Ordine, non sarebbe nuovo in tv. L'attuale campione sarebbe già stato campione nel quiz Mediaset Conto Alla Rovescia nel 2017. Carlo, sempre assieme a Mimmo e Sonia, aveva già partecipato a Reazione a Catena due anni fa.

Ma il trio ha dovuto fare i conti anche con un'altra polemica. È accaduto durante la loro prima vittoria. Nel mirino un’associazione che fa molto discutere il pubblico social. "Per una volta potrebbero provarla invece che dimezzare, hai tremila, mica trentamila. Vincerne mille e otto in tre", non mancano le critiche su quel collegamento "Elettrico-Esaurito" eccone alcune: "Sì vabbè, anche stasera catena insulsa", "Esaurito con elettrico? Ma da quando in qua?", "Elettrico ed esaurito? Ma per favore!", "Elettrico e Esurito? Pur di non dare i soldi si inventano collegamenti surreali".