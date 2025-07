Dazi, raggiunto l'accordo tra Usa e Ue: tariffe al 15 per cento

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente americano, Donald Trump, hanno raggiunto l'accordo commerciale Ue-Usa. Gli Stati Uniti e l'Ue hanno raggiunto un accordo commerciale che prevede il 15 per cento dei dazi sui prodotti europei. Lo ha dichiarato il presidente americano secondo cui si tratta "della più grande intesa mai raggiunta". L'accordo prevede - sempre secondo il presidente americano - anche l'acquisto di armi americane da parte degli europei. Soddisfazione è stata espressa dal tycoon che si è detto convinto che "porterà molta unità e amicizia. Andrà tutto benissimo".

I Paesi dell'Ue "devono aprire i loro mercati ai prodotti americani. Noi siamo aperti ai prodotti europei, e lo siamo da sempre", aveva detto il capo della Casa Bianca in un punto stampa con la presidente della Commissione europea prima del loro incontro per discutere delle relazioni commerciali a Turnberry, in Scozia.

"Non credo che abbiamo alcun prodotto che diciamo non vendibile", noi invece "non vendiamo automobili in Europa. In sostanza, non vendiamo prodotti agricoli di alcun tipo. Vogliono che lo facciano i loro agricoltori, e vogliono che lo facciano le loro case automobilistiche". Una cosa è certa: per quanto riguarda l'acciaio e l'alluminio "la situazione resta com’è. È una questione globale e resterà così com’è". "È stato un negoziato molto interessante - ha affermato Trump -. Penso che sarà ottimo per entrambe le parti. Credo che voi, credo che i vostri vari Paesi, siano molto soddisfatti di questo".

Reazioni sono arrivate anche da Von der Leyen: "Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta". E ancora: "Il punto partenza è stato che non c'era un equilibrio" negli scambi e "volevamo riequilibrare: le due più grandi economie" ai due lati dell'Atlantico "avevano bisogno di riequilibrare" e arrivare a "buoni rapporti tra i due lati dell'Atlantico" che significa "prosperità". Come confermato, "oggi abbiamo anche concordato dazi 'zero per zero' su una serie di prodotti strategici. Tra questi rientrano tutti gli aeromobili e i relativi componenti, alcuni prodotti chimici, alcuni farmaci generici, apparecchiature a semiconduttori, alcuni prodotti agricoli, risorse naturali e materie prime essenziali. Continueremo a lavorare per aggiungere altri prodotti a questo elenco". "Ci siamo stabilizzati su un'unica aliquota tariffaria del 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell'Ue - ha poi aggiunto -. Questa aliquota si applica alla maggior parte dei settori, tra cui automobili, semiconduttori e prodotti farmaceutici. Questo 15% rappresenta un limite massimo, quindi niente cumuli, tutto compreso. Ciò garantisce la necessaria chiarezza per i nostri cittadini e le nostre imprese, e questo è assolutamente cruciale".