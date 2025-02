Trump interviene alla convention a Washington: "Finalmente l'abbiamo liberata dalla sinistra"

22 febbraio 2025 a

Anche Donald Trump interviene al Cpac. Il presidente degli Stati Uniti d'America ha parlato alla convention dei conservatori americani tenuta a Washington. "Finalmente liberando il paese. Per anni Washington è stata governata dalla sinistra radicale, ma finisce qui" ha esordito per poi aggiungere: "Ci siamo ripresi il Paese e probabilmente stiamo facendo qualcosa di buono, perché i sondaggi sono alla stelle. Stiamo mantenendo le nostre promesse. E guideremo il paese per generazioni. Gli elettori ci hanno dato un mandato per cambiare il Paese e cambiare le cose a Washington. Abbiamo vinto anche il voto popolare e questo perché siamo il partito del buon senso".

E ancora, in riferimento ai migranti, Trump ha detto di star "respingendo un'invasione". Poi l'attacco all'ormai ex sfidante alle elezioni presidenziali Kamala Harris: "È molto tempo che non dico il nome Kamala, nessuno conosce il suo cognome. Era lei la zar del confine". "Ora abbiamo il confine migliore che abbiamo mai avuto", ha precisato riferendosi al calo degli arrivi al confine con il Messico. Invece, per lui Joe Biden è "il peggiore presidente della storia e io ora sta sistemando quello che mi ha lasciato. Abbiamo perso con la Cina più di mille miliardi di dollari grazie al mio corrotto Joe Biden. Quale ci piace di più? Joe il corrotto o Joe l'addormentato?". Da qui la precisazione: "Ho un grande rispetto per il popolo cinese, e il presidente Xi mi piace".

Non è mancato l'attacco alla stampa: "Msnbc è una minaccia alla democrazia. La Cnn è patetica". Nel frattempo, "ho parlato con Putin e Zelensky" sulla guerra in Ucraina, "e sto cercando di riprendere i nostri soldi indietro. L'Europa ha dato 100 miliardi all'Ucraina sotto forma di prestito. Noi abbiamo messo 300 miliardi. Chiediamo quindi le terre rare e il petrolio e qualsiasi altra cosa".