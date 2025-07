Carlos Alcaraz stroncato da Mouratoglu: "Vince 2 partite su 10"

Nel mondo del tennis, i confronti tra generazioni diverse sono da sempre oggetto di dibattito, per quanto siano complicate, per non dire possibili da realizzare. Ogni epoca tennistica, infatti, ha le sue dinamiche, i suoi protagonisti e contesti differenti. Tuttavia, è innegabile che ciò che Rafael Nadal ha realizzato al Roland Garros lo collochi, senza dubbi, al vertice tra gli interpreti del tennis su terra battuta. I suoi 14 titoli conquistati a Parigi sembrano un traguardo difficilissimo da eguagliare, forse anche impossibile.

Con due titoli dello Slam già in bacheca, Carlos Alcaraz ha vinto l’ultima finale del Roland Garros contro Jannik Sinner, un match tra i più spettacolari della storia recente della disciplina per la qualità espressa in campo. Dunque, subito è riemerso il parallelismo affascinante: in un ipotetico scontro sulla terra rossa, un giovane Alcaraz potrebbe avere la meglio su Nadal nel pieno della sua carriera?

Su questa questione si sono espressi in tanti. John McEnroe, ad esempio, ha mostrato profonda fiducia nelle capacità di Alcaraz e Sinner, arrivando a dire che li considererebbe favoriti contro Nadal sulla terra. Di parere opposto, però, è Patrick Mouratoglou, attuale coach di Naomi Osaka, che ha voluto spiegare il suo punto di vista con un intervento dettagliato su LinkedIn.