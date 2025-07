Lewis Hamilton, un disastro da 40 milioni? In Ferrari...

Le buone notizie sono arrivate non tanto dal quarto posto di Leclerc nella Sprint (ma a 7 secondi da Verstappen), semmai dal terzo tempo in qualifica dietro ai due “papaya”. A un certo punto il povero Carletto si era rivolto ai box implorando: «Ditemi solo quanto manca alla fine...». Aggiungendo: «Mi dite che dobbiamo studiare strategie, imparare... Ma io voglio vincere!».

Ma la Ferrari nel suo complesso come è andata? Malino. La solita esibizione di impotenza di Lewis Hamilton, dopo il bla-bla-bla dei giorni scorsi e le consuete accuse alla SF-25 («Non sta in strada nelle curve lente») ha chiuso un sabato pomeriggio grigio per l’ex campione che John Elkann paga 40 milioni annui.

Spa, sede del gran premio del Belgio che si corre oggi (ore 15, diretta Sky, differita alle 18 su Tv8) è considerata la pista dei campioni. Chi disegna imprese nelle Ardenne è un fenomeno e bastano i nomi di Senna o Schumacher per sottolineare l’assunto. Ieri, nella Sprint, quel fuoriclasse di Max Verstappen alla guida di una Red Bull mediocre ma che con l’olandese vola, ha ottenuto una formidabile vittoria davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Nelle successive qualifiche per il Gp odierno, invece, Norris su McLaren ha conquistato la pole position davanti a Piastri e terzo si è infilato un magico Leclerc che ha preceduto con un gran giro Verstappen.

Un’atmosfera tossica che Fred Vasseur non riesce proprio a sanificare. E una situazione desolante a conferma che la tanto decantata “nuova” sospensione posteriore della SF-25 qui al debutto non è affatto nuova visto che i tecnici hanno cambiato solo alcune geometrie della vecchia. Soluzione che non ha migliorato una SF-25 nata male e cresciuta peggio.

PROFONDO ROSSO

Per trovare Hamilton bisogna scendere alla 16ª posizione nella Sprint, davanti a un deluso Kimi Antonelli che sta vivendo un brutto periodo da quando Verstappen è dato al suo posto in Mercedes nel 2026. E alla 16ª in qualifica dopo che l’inglese aveva stampato un settimo crono cancellato per un suo balordo track-limit. «Ho fatto errori ma le novità sulla SF-25 Leclerc l’ha già avuta in Canada, io no», ha sibilato con furbizia Hamilton che non sta certo tenendo il profilo basso in quanto a parole. Al volante, invece, sì. «Il posteriore della macchina sfugge, è inguidabile», ha detto rimettendo su il solito disco rotto dopo 13 gran premi che non l’hanno mai visto lottare neppure per il podio. Che la SF-25 sia “il” problema di Maranello è assodato, ma che un 40enne sette volte campione del mondo continui a buscarle dal compagno di squadra e straparli cercando sempre alibi, beh è veramente umiliante perla nobile storia della Squadra Corse Ferrari.