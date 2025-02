Germania, Donald Trump fa impazzire la sinistra: "È una grande giornata per Berlino e per gli Usa"

23 febbraio 2025 a

In Germania ha vinto la CdU - con il 29%, secondo gli exit poll - di Merz. Travolto, invece, l'ex cancelliere tedesco Olaf Sholz, che con la sua SpD ha racimolato appena il 16%. Ottimo risultato per AfD, che ha quasi raddoppiato i propri consensi. E, per bocca della propria leader Alice Weidel, si dicono pronti "a fare parte del governo".

Intanto dagli usa, Donald Trump accoglie di buon grado il risultato delle elezioni in Germania. "È una grande giornata per la Germania, e per gli Stati Uniti sotto la leadership di Trump. Congratulazioni a tutti". Lo ha affermato lo stesso tycoon sul suo social Truth commentando l'esito delle elezioni in Germania. "Sembra che il partito conservatore in Germania abbia vinto alla grande. Come negli Usa, anche i tedeschi sono stanchi della politica senza buon senso, soprattutto sull'energia e sull'immigrazione, che ha prevalso per molti anni. Questa è una grande giornata per la Germania e per gli Stati Uniti sotto la leadership di un gentleman chiamato Donald Trump. Congratulazioni a tutti, molte altre vittorie seguiranno", ha detto Trump.

In giornata erano arrivate anche le parole di Zelensky. Il presidente ucraino ha affermato che l'accordo con gli Usa sull'uso delle risorse naturali ucraine dovrebbe includere chiare garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti. Zelensky, durante una conferenza stampa a Kiev, ha detto di volere "semplicemente un dialogo con il presidente Trump". "L'accordo deve contenere qualcosa che non c'è ancora: le garanzie di sicurezza che riceveremo dagli Stati Uniti", ha sottolineato.