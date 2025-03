Donald Trump, rumors: verso lo stop anche agli aiuti indiretti all'Ucraina

01 marzo 2025 a

a

a

Dopo la rissa alla Casa Bianca, la mazzata: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe decidere di interrompere anche l'appoggio indiretto all'Ucraina, oltre agli aiuti diretti, che include anche la condivisione di informazioni di intelligence. A dirlo un funzionario dell'amministrazione americana dopo lo scontro di ieri nello Studio Ovale tra il presidente e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky.

Tra gli altri aiuti indiretti, il New York Times che ha lanciato l'indiscrezione cita altri tipi di finanziamenti militari, l'addestramento di truppe e piloti ucraini e l'uso di una base militare Usa in Germania che ospita un call center che gestisce gli aiuti internazionali a Kiev. Una rappresaglia clamorosa, che segnerebbe di fatto fin da subito la fine della resistenza ucraina contro la Russia.

Sul tavolo, c'è anche il "congelamento" dell'accordo tra Washington e Kiev sulle terre rare, che sembrava già chiuso. Zelensky era volato alla Casa Bianca proprio per ratificare l'intesa, ma è tutto saltato nel giro di pochi, furibondi minuti. Secondo l'agenzia russa Tass, Trump non sarebbe interessato a rivisitare o rilanciare l'accordo minerario con l'Ucraina al momento. I rappresentanti della delegazione ucraina avrebbero iniziato a "implorare" di firmarlo subito dopo essere stati invitati a lasciare la Casa Bianca.

Dal canto suo, il presidente ucraino resta ottimista sul raggiungimento di un accordo con gli Usa. "Loro - ha detto in un'intervista a Fox News andata in onda nella notte italiana - vogliono questo accordo e noi non siamo contro l'accordo, ma vogliamo capire quali garanzie questo accordo ci porterà e quali saranno i prossimi passi".