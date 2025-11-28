Donald Trump: "Sarah Beckstrom è morta. Fuori dagli Usa tutti i rifugiati afghani"

Sarah Beckstrom, 20enne della Guardia Nazionale del West Virginia, è morta a causa delle ferite riportate in un attacco armato avvenuto mercoledì vicino alla Casa Bianca. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump in un discorso televisivo, definendola “Sarah Beckstrom del West Virginia, una delle guardie di cui stiamo parlando, una persona molto rispettata, giovane e magnifica, che ha iniziato il suo servizio nel giugno 2023, straordinaria sotto tutti i punti di vista, ci ha appena lasciato. Non è più tra noi”.

Beckstrom, originaria di Summersville, era in servizio dal giugno 2023 nella 863ma Compagnia di Polizia Militare della 111ma Brigata Ingegneri. L’attacco, descritto come “mirato” dalle autorità, ha colpito anche un altro soldato, il sergente Andrew Wolfe, 24enne, che “sta lottando per la vita”. “È in condizioni molto gravi. Sta lottando per la vita e speriamo di ricevere notizie migliori su di lui”, ha aggiunto Trump.