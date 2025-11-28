Libero logo
Garlasco
Famiglia nel Bosco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Donald Trump: "Sarah Beckstrom è morta. Fuori dagli Usa tutti i rifugiati afghani"

venerdì 28 novembre 2025
Donald Trump: "Sarah Beckstrom è morta. Fuori dagli Usa tutti i rifugiati afghani"

2' di lettura

Sarah Beckstrom, 20enne della Guardia Nazionale del West Virginia, è morta a causa delle ferite riportate in un attacco armato avvenuto mercoledì vicino alla Casa Bianca. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump in un discorso televisivo, definendola “Sarah Beckstrom del West Virginia, una delle guardie di cui stiamo parlando, una persona molto rispettata, giovane e magnifica, che ha iniziato il suo servizio nel giugno 2023, straordinaria sotto tutti i punti di vista, ci ha appena lasciato. Non è più tra noi”.

Beckstrom, originaria di Summersville, era in servizio dal giugno 2023 nella 863ma Compagnia di Polizia Militare della 111ma Brigata Ingegneri. L’attacco, descritto come “mirato” dalle autorità, ha colpito anche un altro soldato, il sergente Andrew Wolfe, 24enne, che “sta lottando per la vita”. “È in condizioni molto gravi. Sta lottando per la vita e speriamo di ricevere notizie migliori su di lui”, ha aggiunto Trump.

L’attentatore è Rahmanullah Lakanwal, 29enne rifugiato afghano arrivato negli Usa nel 2021 con un visto per collaboratori del governo americano e concesso asilo ad aprile 2025 sotto l’amministrazione Trump. Viveva nello stato di Washington con moglie e cinque figli, ha guidato attraverso il Paese per tendere l’imboscata, sparando con una revolver 357. È ora in ospedale in condizioni serie, ferito da un membro della Guardia nelle vicinanze; le indagini puntano su un movente terroristico, con perquisizioni in corso.Trump ha commentato con durezza: “Quando si tratta di asilo, quando vengono fatti arrivare in aereo è molto difficile rimandarli indietro”. “Per quanto tu possa volerlo - ha aggiunto - è molto difficile rimandarli indietro. Ma ora li faremo uscire tutti”. Ha ordinato una revisione di tutti i casi di asilo afghano e l’invio di altri 500 soldati a Washington, parte del piano anticrimine federale.

Trump mette fuorilegge negli Usa gli amici di Cospito e Salis

Finalmente, una superpotenza globale ha scelto di iniziare a chiamare le cose con il loro nome: dopo la stretta sui movi...
tag
sparatoria
casa bianca

Vicino alla Casa Bianca Washington, a sparare alla Guardia nazionale è stato un afghano. Furia Trump, "colpa di Biden"

Washington, colpiti due militari della Guadia Nazionale Usa, spari vicino alla Casa Bianca: morti due militari della Guardia Nazionale

Accordo in Senato Usa, shutdown finito: Trump trova i voti di 8 democratici

ti potrebbero interessare

Vladimir Putin rassicura l'Europa, ma sembra una minaccia

Vladimir Putin rassicura l'Europa, ma sembra una minaccia

Marco Patricelli
Adolf Hitler stravince ancora: un plebiscito, vola all'85% di voti

Adolf Hitler stravince ancora: un plebiscito, vola all'85% di voti

Lorenzo Cafarchio
Ucraina, l'ex colonnello Stirpe: "Russi senza risorse, obbligati a cedere"

Ucraina, l'ex colonnello Stirpe: "Russi senza risorse, obbligati a cedere"

Maurizio Stefanini
Ucraina, Putin sul piano di pace Usa: "Pronti a discussioni serie"

Ucraina, Putin sul piano di pace Usa: "Pronti a discussioni serie"

Redazione