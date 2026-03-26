Casa Bianca, i 2 video misteriosi postati e poi rimossi: girano teorie clamorose

Un mistero alla Casa Bianca. Un giallo che verte attorno a due video, pubblicati e poi rimossi dall'account ufficiale della presidenza Usa. Due video dai contenuti misteriosi e incomprensibili che hanno scatenato una ridda di illazioni e complottismi. La sequenza dei fatti ha alimentato interrogativi e sospetti. I due filmati, comparsi a distanza ravvicinata sui profili social, mostravano immagini apparentemente casuali accompagnate da audio privi di un contesto chiaro. Il primo, apparso nelle prime ore del mattino in Italia e della durata di pochi secondi, inquadrava scarpe da donna, pantaloni a zampa d’elefante e alcune bottigliette di plastica ai lati. In sottofondo una voce affermava: "Sta per essere lanciato, giusto?", mentre sullo schermo compare la scritta “Sound on”, verosimilmente generata tramite Snapchat.

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Il contenuto è rimasto online circa un’ora e mezza, per poi sparire senza spiegazioni ufficiali. Poco dopo è comparso un secondo video, pubblicato su X e Instagram: un’inquadratura quasi completamente buia, con una bandiera americana sullo sfondo attraversata da una lieve interferenza visiva. L’unico suono percepibile è quello di una notifica telefonica, mentre nella descrizione compare ancora la dicitura “Sound on” accompagnata da emoticon. Anche questo contributo è stato successivamente rimosso.

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