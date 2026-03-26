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Casa Bianca, i 2 video misteriosi postati e poi rimossi: girano teorie clamorose

giovedì 26 marzo 2026
Casa Bianca, i 2 video misteriosi postati e poi rimossi: girano teorie clamorose

2' di lettura

Un mistero alla Casa Bianca. Un giallo che verte attorno a due video, pubblicati e poi rimossi dall'account ufficiale della presidenza Usa. Due video dai contenuti misteriosi e incomprensibili che hanno scatenato una ridda di illazioni e complottismi.

La sequenza dei fatti ha alimentato interrogativi e sospetti. I due filmati, comparsi a distanza ravvicinata sui profili social, mostravano immagini apparentemente casuali accompagnate da audio privi di un contesto chiaro. Il primo, apparso nelle prime ore del mattino in Italia e della durata di pochi secondi, inquadrava scarpe da donna, pantaloni a zampa d’elefante e alcune bottigliette di plastica ai lati. In sottofondo una voce affermava: "Sta per essere lanciato, giusto?", mentre sullo schermo compare la scritta “Sound on”, verosimilmente generata tramite Snapchat.

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Il contenuto è rimasto online circa un’ora e mezza, per poi sparire senza spiegazioni ufficiali. Poco dopo è comparso un secondo video, pubblicato su X e Instagram: un’inquadratura quasi completamente buia, con una bandiera americana sullo sfondo attraversata da una lieve interferenza visiva. L’unico suono percepibile è quello di una notifica telefonica, mentre nella descrizione compare ancora la dicitura “Sound on” accompagnata da emoticon. Anche questo contributo è stato successivamente rimosso.

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Le ipotesi e le illazioni si sono moltiplicate rapidamente. C’è chi ha parlato di un possibile attacco informatico, chi di un test comunicativo legato alla strategia mediatica di Donald Trump, e chi ha collegato i video a scenari geopolitici, dall’Iran a un eventuale cessate il fuoco. Non manca chi suggerisce un semplice errore umano o la pubblicazione accidentale di contenuti.

Ad alimentare le incertezze e le teorie più o meno cospirative contribuiscono le parole della portavoce Karoline Leavitt, che in un briefing ha dichiarato che le forze armate statunitensi sono "molto vicine al raggiungimento degli obiettivi fondamentali" dell’azione militare contro l’Iran. La Leavitt ha poi aggiunto che se la Repubblica islamica "non riesce ad accettare la realtà del momento, se non riescono a capire che sono stati sconfitti militarmente", potrebbero verificarsi nuovi attacchi. E l'enigma si fa più profondo. Ammesso che di enigma, in realzione a quei video, si possa parlare.

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